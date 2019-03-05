«Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить вторую жёлтую карточку Денисову

Московский «Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить вторую жёлтую карточку полузащитника Игоря Денисова, которую он получил во время домашнего матча 18-го тура Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

На 74-й минуте судья Владислав Безбородов показал жёлтую карточку Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева. Накануне глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что рефери ошибочно принял решение удалить полузащитника «Локомотива».

«Московский „Локомотив“ обратился к нам с просьбой об отмене второй жёлтой карточки Игоря Денисова. Завтра на заседании мы рассмотрим данное обращение», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.