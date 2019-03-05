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Избран новый состав совета директоров «Локомотива»

Избран новый состав совета директоров «Локомотива»
Футбол / РПЛ

Сегодня, 5 марта, состоялось внеочередное общее собрание акционеров московского «Локомотива», на котором был избран новый состав совета директоров клуба, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

В новый совет директор вошли Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов, а также Анатолий Мещеряков – председатель совета директоров.

Отметим, что в список не попал бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям. В первой тройке находятся «Зенит» (37), «Краснодар» (34) и ЦСКА (30).

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