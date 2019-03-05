«Рома» рассматривает Раньери в качестве временной замены Ди Франческо

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может в скором времени покинуть свой пост.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Il Romanista, в связи с разгромным поражением в принципиальном матче с «Лацио» (0:3) положение итальянского специалиста в клубе стало ещё более шатким. По информации источника, предстоящая ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» станет решающей в судьбе Ди Франческо в «Роме». В случае поражения и вылета из турнира тренер «волков» с большой вероятностью будет отправлен в отставку.



В связи с данной ситуацией спортивный директор римского клуба Рамон Мончи начал рассмотрение кандидатур на замену Ди Франческо. Как сообщалось ранее, наиболее желанным преемником специалиста для руководства «Ромы» является главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, однако в данный момент маловероятно, что он покинет лондонскую команду раньше лета.



Из-за невозможности назначить Сарри сейчас «Рома» может пригласить временного специалиста на остаток сезона. Клуб рассматривает двух кандидатов, основным из которых является Клаудио Раньери, недавно уволенный из «Фулхэма». Альтернативный вариант – экс-наставник сборной Италии Роберто Донадони, последним местом работы которого была «Болонья».

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