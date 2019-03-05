«Рубин» объявил об уходе тренера вратарей Кафанова

Тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает «Рубин»! Он проработал в нашей команде в общей сложности почти 13 лет!



От всей души благодарим Виталия Витальевича за время, проведённое в «Рубине», за неоценимый вклад в развитие клуба!» — говорится в заявлении клуба.

58-летний Кафанов работал в «Рубине» с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым. В качестве тренера Кафанов с «Рубином» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2011/2012), а также дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010).