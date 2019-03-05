Линделёф: жду соперничества с Мбаппе, от него можно ждать чего угодно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф признался, что с нетерпением ожидает соперничества с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Все знают сильные стороны Мбаппе, но я жду нашего соперничества. Хороший игрок, от него можно ожидать чего угодно. Сульшер? Он с первого дня говорил мне, чтобы я играл в свой привычный футбол. Наш тренер добавил мне уверенности. Он действительно помог мне», — приводит слова Линделёфа официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу французского клуба.