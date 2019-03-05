«Боруссия» Д и «Лестер» поборются за форварда «Рейнджерс» Морелоса

Дортмундская «Боруссия» и «Лестер Сити» проявляют интерес к колумбийскому нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий и английский клубы рассматривают вариант приобретения колумбийского футболиста в летнее трансферное окно.

22-летний Морелос перешёл в «Рейнджерс» летом 2017 года из финского ХИКа. Сумма трансфера составила € 1,2 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах шотландской Премьер-лиги (23 — в основном составе) и стал автором 16 забитых мячей. В пассиве колумбийца девять жёлтых, а также две красные карточки. Также на его счету восемь голов в четырёх матчах Кубка Шотландии и Кубка лиги. Контракт Морелоса с шотландским клубом действует до лета 2022 года.