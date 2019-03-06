Де Лигт — о победе над «Реалом»: кто знает, как далеко «Аякс» может пройти в ЛЧ

Капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы знали, что в Мадриде можно добыть результат. Мы всегда верили: если мы сможем показать наш футбол, то сумеем создать «Реалу» проблемы. Вы уже видели это в первом матче в Амстердаме.

«Аякс» показал свою лучшую игру, настоящие командные действия. То, как наши нападающие возвращались назад отрабатывать в оборону, было просто великолепно. Мы создавали проблемы «Баварии», которая является одним из фаворитов турнира, а только что вы выбили действующего обладателя трофея. Теперь кто знает, как далеко мы можем пройти?» — приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.