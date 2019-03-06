Тадич — о победе над «Реалом»: горд, что «Аякс» обыграл лучший клуб в мире

Полузащитник амстердамского «Аякса» Душан Тадич поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В этой встрече он отметился голом и двумя результативными передачами.

«Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл. Мы победили лучший клуб в мире. Я очень горжусь и думаю, что мы порадовали многих людей. В футболе просто нужно расслабиться и наслаждаться игрой», — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Первая встреча команд в Амстердаме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Таким образом, «Аякс» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мадридский «Реал» завершил выступление в турнире.

Жеребьёвка 1/4 финала турнира состоится 15 марта.