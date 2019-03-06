Лукас Васкес: «Аякс» заслужил эту победу

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился мнением по поводу неудачного отрезка, в котором его команда дважды проиграла «Барселоне», а затем уступила дома «Аяксу». В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил мадридский клуб со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.



«Мы сыграли три плохих матча, не показали настоящей игры. „Аякс“ заслужил эту победу, нам остаётся лишь принять это. Сезон получается не таким, как мы бы хотели. Но цикл этой команды не закончен. Хочу поздравить „Аякс“. У „Реала“ были шансы, но мы их не реализовали. Нам нужно сейчас сосредоточиться на оставшихся матчах в конце сезона», — цитирует хавбека Marca.

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