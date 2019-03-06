Боярский: будь тренером «Реала» Семак, мадридский клуб прошёл бы «Аякс»

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о разгромном поражении «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4).



«Вылет «Реала» не означает, что это плохая команда. «Реал» всё ещё является одним из лучших клубов мира. В футболе всё должно быть непредсказуемо, в этом вся его прелесть. Конечно, останься Роналду, ситуация была бы абсолютно другой, это очень серьёзный игрок, который может решить исход игры в одиночку.



Есть ли в поражении вина Солари? Будь тренером Семак, «Реал» бы выиграл. Мадридская команда состоит из профессионалов высочайшего класса, их эпоха ещё не завершена. Это как с погодой: то пасмурно, то солнечно», – сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

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