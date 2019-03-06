Экс-защитник «Зенита» Ходжаниязов находится на просмотре в БАТЭ

Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов может продолжить карьеру в чемпионате Беларуси. Как сообщает Tribuna, 22-летний футболист сейчас проходит просмотр в БАТЭ.



Ранее Ходжаниязов расторг контракт с «Уралом» по взаимному согласию сторон. В нынешнем сезоне защитник сыграл два матча, в которых результативными действиями не отметился. Состав екатеринбургского клуба хавбек пополнил летом прошлого года на правах свободного агента.



Ходжаниязов является воспитанником футбольной академии имени Юрия Коноплёва из Тольятти. В 2012 году он перешёл в «Зенит» и в 17 лет дебютировал в РФПЛ, а также в квалификации Лиги чемпионов. В 2014 году выступал на правах аренды за «Амкар». В августе 2015 года перешёл в датский клуб Суперлиги «Орхус», в составе которого за два сезона провёл 41 матч. Во второй половине прошлого сезона выступал за «Динамо СПб».

«Урал» расторг контракт с Ходжаниязовым