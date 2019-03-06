Экс-глава «Реала»: стиль игры Моуринью — это не то, чего хотят наши фанаты

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон считает, что нынешнему главе «Королевского клуба» Флорентино Пересу не стоит возвращать на пост главного тренера команды Жозе Моуринью.



«Я уже говорил, какой вред нанёс Моуринью „Реалу“. Стиль игры Моуринью — это не то, чего хотят наши фанаты. Они хотят такую игру, какую показал „Аякс“ — храбрую и агрессивную. Но Жозе не исповедует такой футбол.

Я уверен, что он будет в «Реале» в следующем сезоне, так как Моуринью является единственным тренером, которого уважает Перес. Моуринью способен навести порядок в раздевалке и заставить игроков напряженно работать", — приводит слова Кальдерона Football Espana со ссылкой на ESPN.

Напомним, что Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 годы. Под его руководством клуб по одному разу становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.