Ерохин и Маркизио не примут участия в матче «Зенит» — «Вильярреал» в Лиге Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что полузащитники петербургской команды Клаудио Маркизио и Александр Ерохин не смогут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».



«Кто не сыграет с „Вильярреалом“? Из заявленных на Лигу Европы не сыграют Ерохин и Маркизио. Они восстанавливаются после травм, и в ближайшее время мы их, к сожалению, не увидим на поле. Все остальные готовы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев тренируется в общей группе. Напомним, Кузяев получил травму в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем», который завершился со счётом 0:0.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Вильярреал» состоится завтра, 7 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Ответная встреча команд состоится 14 марта и начнётся в 23:00 мск.