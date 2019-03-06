Мостовой: не совсем понял принципа голосования, в котором меня опередил Аршавин

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал признание Андрея Аршавина лучшим российским игроком в эпоху Лиги чемпионов. Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» занял первое место по итогам голосования в «твиттере» испанского телеканала Movistarplus, набрав 45% голосов. Сам Мостовой с 23% стал вторым.

«Не совсем понял, по какому принципу проходило голосование. Лучшим выбрали Аршавина, но при этом Андрей никогда не играл в Кубке чемпионов, пока он существовал, а наше поколение играло. Учитывали лишь игру в Лиге чемпионов? Мне кажется, не совсем правильно так оценивать. С таким же успехом можно сравнивать пятикратного чемпиона Норвегии, Финляндии или Азербайджана с трёхкратным чемпионом Германии, Англии или Испании. Так что я к этому голосованию отношусь с юмором», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.