Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Идову: «Рубину» стало психологически тяжело после гола «Локомотива»

Идову: «Рубину» стало психологически тяжело после гола «Локомотива»
Футбол / Кубок России

Защитник «Локомотива» Брайн Идову прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0).

«Понимали, что „Рубин“ — очень организованная команда, хорошо обороняется. Понравилось, что было много опасных моментов. Что-то не получилось реализовать, но смогли забить свой гол. Психологически после этого стало „Рубину“ тяжело. Мы сыграли всухую, а это самое важное.

Схема в пять защитников мне привычна. В „Амкаре“ мы использовали такую схему. Но это показало, что тактически хорошо готовы, легко можем перестраиваться. Можем быть такими вариативными, и это большой плюс.

«Ростов» сейчас перестроился и хорошо выглядит. Команда отлично действует на контратаках и в защите. Думаю, они нас хорошо изучат, и мы их хорошо изучим. Будет хорошее противостояние. Постараемся подойти полностью готовыми и выйти в финал Кубка России", — сказал Идову в интервью клубной пресс-службе.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент