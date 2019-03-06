Идову: «Рубину» стало психологически тяжело после гола «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0).



«Понимали, что „Рубин“ — очень организованная команда, хорошо обороняется. Понравилось, что было много опасных моментов. Что-то не получилось реализовать, но смогли забить свой гол. Психологически после этого стало „Рубину“ тяжело. Мы сыграли всухую, а это самое важное.



Схема в пять защитников мне привычна. В „Амкаре“ мы использовали такую схему. Но это показало, что тактически хорошо готовы, легко можем перестраиваться. Можем быть такими вариативными, и это большой плюс.



«Ростов» сейчас перестроился и хорошо выглядит. Команда отлично действует на контратаках и в защите. Думаю, они нас хорошо изучат, и мы их хорошо изучим. Будет хорошее противостояние. Постараемся подойти полностью готовыми и выйти в финал Кубка России", — сказал Идову в интервью клубной пресс-службе.