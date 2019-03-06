Федотов: «Оренбург» хорошо начал матч с «Арсеналом», но подвела реализация

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:1, а по итогам двух матчей в полуфинал вышел «Арсенал».

«Мы хорошо начали, правда, подвела реализация. Но если бы забили быстрый гол, то ситуация изменилась бы. Не реализовали момент, и игра перешла в оппозиционное русло. Тем не менее мы продолжили играть, так как футбол существует для зрителей. Думаю, надо было до конца проявлять свои качества, что наши ребята и сделали.

Мы приложили все усилия, чтобы изменить ситуацию, ребята старались. Мы всегда говорим, что надо проявлять героизм, да и болельщику будет это приятно. Болельщики — молодцы. Мужики приехали и поддержали нас, хоть и мало было, но шумовой эффект был слышен", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.