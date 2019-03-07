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Экс-арбитр АПЛ: Кимпембе вытянул руку и отвернулся, для меня это пенальти

Экс-арбитр АПЛ: Кимпембе вытянул руку и отвернулся, для меня это пенальти
Футбол / Лига чемпионов

Бывший судья Премьер-лиги Питер Уолтон прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора. В этом моменте мяч попал в руку защитнику французской команды Преснелу Кимпембе.

«Кимпембе прогнул, вытянул руку, отвернулся. Именно поэтому VAR был введён. VAR должен решить, и лично для меня игра рукой была. Он отвернулся, не взяв на себя ответственность за свою руку. Это пенальти», — цитирует Уолтона BT Sport.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершил выступление в турнире.

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