Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в своём «инстаграме» отметил гол нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в ворота «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).



Хавбек немецкого клуба порадовался за своего партнёра по сборной Англии, опубликовав видео решающего гола форварда с пенальти и сопроводив его подписью «Рашиии».



Примечательно, что Санчо является трансферной целью как «Манчестер Юнайтед», так и «ПСЖ». По информации СМИ, манкунианцы и парижане поборются за 18-летнего футболиста в летнее трансферное окно. «Боруссия» знает об интересе этих клубов и может устроить между ними аукцион, чтобы выручить максимальную сумму с трансфера Санчо. Цена на игрока может вырасти до £ 100 млн (более € 116 млн).

Санчо, на которого претендуют «МЮ» и «ПСЖ», отметил гол манкунианцев парижанам Фото: «Инстаграм» Джейдона Санчо