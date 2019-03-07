Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Фигурное катание. Одиночное катание. Мужчины
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лукаку: знаю, что Сульшер останется в «МЮ», в этом нет никаких сомнений

Лукаку: знаю, что Сульшер останется в «МЮ», в этом нет никаких сомнений
Футбол / Англия

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мыслями о возможном утверждении Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен».

«Знаю, что Сульшер останется в команде. В этом нет никаких сомнений. Он хочет остаться. Игроки тоже этого хотят. Мы здорово выступаем в последнее время и играем так, как это должен делать «Манчестер Юнайтед».

Это идеальные условия для прогресса, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем завоёвывать трофеи. Думаю, вопрос Сульшера уже обсуждался. Я просто рад, что он здесь, и надеюсь, что он останется с нами на долгие годы», — цитирует Лукаку Goal.com со ссылкой на Viasport.

Гари Невилл — Сульшеру: где установить твой памятник?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент