Лукаку: знаю, что Сульшер останется в «МЮ», в этом нет никаких сомнений

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мыслями о возможном утверждении Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен».



«Знаю, что Сульшер останется в команде. В этом нет никаких сомнений. Он хочет остаться. Игроки тоже этого хотят. Мы здорово выступаем в последнее время и играем так, как это должен делать «Манчестер Юнайтед».



Это идеальные условия для прогресса, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем завоёвывать трофеи. Думаю, вопрос Сульшера уже обсуждался. Я просто рад, что он здесь, и надеюсь, что он останется с нами на долгие годы», — цитирует Лукаку Goal.com со ссылкой на Viasport.

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