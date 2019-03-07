Ильин: воспоминания о первой игре со «Спартаком» в Кубке России греют душу

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком», который состоится сегодня, 7 марта, в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.



«Настрой хороший и боевой! У всей команды. Всё-таки у нас есть небольшое преимущество, поскольку в первой игре забили на чужом поле. Ожидается мощная поддержка от болельщиков. Лично у меня тоже всё в порядке с настроением, ведь мой гол в ноябре помог команде сыграть вничью. Воспоминания о том эмоциональном матче греют душу.



Даёт ли счёт в первом матче преимущество «Уралу»? Конечно. Теперь нас, а не «Спартак», устраивает нулевая ничья. Только не подумайте, что мы собираемся играть на 0:0. Имею в виду, что «Спартаку» придётся где-то раскрываться, бежать вперёд, рисковать. Верю ли, что сыграем 0:0? Честно говоря, не очень. Небольшая вероятность существует, но думаю, что голы будут», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

«Варди назвал себя «человеком из ниоткуда». Я — такой же» Интервью с нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, который в 18 лет мог закончить с футболом, а сегодня готов снова забить «Спартаку».