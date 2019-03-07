Головин: учусь у Фабрегаса, с такими игроками приятно играть

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал на пресс-конференции о степени серьёзности своей последней травмы.

«Был сильный ушиб, я думал, что там что-то серьёзное, боль была такой же, как травма в начале, но мне повезло – отделался только двумя днями без тренировок. Отношения со всеми хорошие, я учусь у Фабрегаса, он делится своим опытом, с такими игроками приятно играть, у него за спиной большая карьера.

Это самый трудный сезон? Возможно, в какой-то мере да, такого со мной ещё не было. Я всегда был в одной команде с одним тренером, но это не повлияло критично на команду. Да, были плохие результаты, смена тренера и руководства. Это непросто, но сейчас концентрируемся только на игре.

Личные цели — помогать команде, а потом уже думать о своей статистике, понятно, что хочется больше забивать и отдавать голевые передачи, но главное – чтобы побеждала команда», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.