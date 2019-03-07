Карвахаль пропустит как минимум месяц из-за травмы, Васкес выбыл до конца марта

Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о характере травм защитника Даниэля Карвахаля и нападающего Лукаса Васкеса.

Оба игрока получили повреждения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (1:4).

У Карвахаля диагностирован разрыв прямой мышцы правого бедра второй степени. У Васкеса выявлено повреждение мышц левого бедра первой степени.

По информации Marca, Даниэль с таким повреждением пропустит как минимум месяц, а Васкес из-за травмы не будет принимать участие в матчах до конца марта. Оба игрока пропустят ближайший сбор национальной команды Испании.

«Реал», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. В игре 27-го тура мадридский клуб на выезде встретится с «Вальядолидом». Матч состоится 10 марта и начнётся в 22:45 мск.