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Источник: «Атлетико» заинтересован в приобретении Тальяфико

Источник: «Атлетико» заинтересован в приобретении Тальяфико
Футбол / Испания

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить карьеру в «Атлетико», утверждает Marca. По данным источника, за игрой 26-летнего аргентинца пристально следит спортивный директор мадридцев Андреа Берта.

Тальяфико здорово себя проявил наряду с другими игроками «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Амстердамцы обыграли мадридцев со счётом 4:1 и вышли в 1/4 финала турнира. Первая встреча завершилась победой «Реала» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось об интересе к Тальяфико со стороны «Реала». Мадридцы якобы рассматривают его в качестве замены для Марсело.

«Атлетико» также может приобрести ещё одного защитника голландского клуба. Ранее сообщалось, что мадридцы проявляют интерес к Матейсу де Лигту.

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