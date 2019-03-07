Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3), утверждает RMC Sport. По данным источника, представителям парижан пришлось оттаскивать Неймара от судейской.

Бразилец был недоволен решением арбитров, которые на последних минутах назначили пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора. В том эпизоде мяч угодил в руку одному из защитников «ПСЖ». Пенальти в итоге реализовал Маркус Рэшфорд, а «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала турнира, хотя и проиграл первый матч со счётом 0:2.

После матча Неймар также выразил негодование в «Твиттере». Футболист опубликовал пост, сопровождавшийся ругательствами. Также он заявил, что встречу обслуживали «слепые арбитры».