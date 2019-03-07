Джеррард: арбитр принял правильное решение, назначив пенальти в ворота «ПСЖ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне возглавляющий шотландский «Рейнджерс», поделился мнением о пенальти в ворота «ПСЖ», который был назначен за игру рукой в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Сначала я подумал, что с защитником «ПСЖ» обошлись слишком строго. Мне казалось, это чересчур жёстко по отношению к парижской команде. Но если посмотреть на правила, то решение было правильным», — приводит слова Джеррарда Squawka.

11-метровый удар реализовал нападающий Маркус Рашфорд, Этот гол позволил «красным дьяволам» выйти в четвертьфинал турнира.

Напомним, первая встреча команд, состоявшаяся в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.