Источник: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»

Стали известны новые подробности перепалки между капитаном «Реала» Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом, которая произошла после вылета мадридцев из плей-офф Лиги чемпионов.

По информации Marca, после того как Перес начал критиковать игроков «Реала», Рамос дал понять, что руководство клуба тоже виновато в кризисе. Защитник напомнил президенту, что летом его предупреждали о необходимости покупки форварда.

В ответ Флорентино пригрозил Серхио, что выгонит его из клуба. Только после этого капитан «сливочных» сказал: «Заплати мне, и я уйду».

В ответном матче 1/8 финала «Реал» на своём поле проиграл «Аяксу» со счётом 1:4. Первая встреча команд, состоявшаяся в Амстердаме, завершилась победой мадридцев с преимуществом в один мяч — 2:1.

Рамос не принимал участия в ответной игре из-за дисквалификации.