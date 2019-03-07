Иванович: у «Зенита» не первый раз возникают проблемы при стандартах

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Первые 25 минут мы контролировали игру, потом пропустили гол. Не первый раз, когда у нас есть проблемы при стандартах у своих ворот. Надо обратить на это внимание. У нас много проблем с этим. После этого гола мы потеряли ритм. «Вильярреал» — очень серьёзная команда. Уверенно владеет мячом, знает момент, где наказать соперника за ошибку. Мы сегодня сделали много ошибок на таком уровне, нужно было больше эмоций и желания. Но у нас есть шансы, хоть и маленькие. Мы должны использовать каждый свой момент и верить. «Вильярреал» в прошлом сезоне очень здорово играл у себя в чемпионате. На данный момент они находятся внизу таблицы, но качество команды у них очень хорошее. Они это сегодня показали. Но у них есть слабые места, которые надо использовать.

Думаю, после 35-й минуты мы не могли разобраться с их владением мячом. Это сбило нашу игру. Допустили ошибки, за которые наказывают. Хватило ли сил? Мы команда, которая много играет на эмоциях. Нам нужно больше системы, больше автоматизма. А когда уже к системе прибавляешь эмоции, становится лучше. Физически мы сегодня тоже не смогли выдержать 90 минут. Чудеса бывают, но не очень часто. Нам нужно верить. Они тоже допускали ошибки», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.