Тренер «Вильярреала»: «Алавес» в какой-то степени похож на «Зенит»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха рассказал о подготовке к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:1).

«Могу ли сравнить «Зенит» со «Спартаком», с которым мы сыграли на групповом этапе? Нет, это разные команды. Мы всегда, когда готовимся к матчу, готовимся в каждом случае индивидуально. Старались найти команды, которые больше похожи по стилю на «Зенит».

Могу назвать такую испанскую команду, как «Алавес». У них тоже есть в составе два нападающих, доминирующего свойства. Эта команда в какой-то степени похожа на «Зенит».

Понимали, как нужно противостоять давлению со стороны такого соперника. Конечно, также смотрели матчи «Зенита» в Лиге Европы и в целом сумели понять, что делать, и это осуществили», — приводит слова тренера «Вильярреала» пресс-служба «Зенита».

«Алавес», занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» — 18-е.