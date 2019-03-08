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«Челси» разгромил киевское «Динамо» в Лиге Европы

«Челси» разгромил киевское «Динамо» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы

«Челси» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.

Лондонцы открыли счёт на 17-й минуте, Педро забил с передачи Оливье Жиру. В середине второго тайма хозяева удвоили преимущество после точного удара Виллиана. Счёт до крупного в концовке довёл Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Рубен Лофтус-Чик.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» — «Челси» состоится 14 марта в Киеве.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 – Родригес – 17, 2:0 – Виллиан – 65, 3:0 – Хадсон-Одои – 90
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