«Челси» разгромил киевское «Динамо» в Лиге Европы

«Челси» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.

Лондонцы открыли счёт на 17-й минуте, Педро забил с передачи Оливье Жиру. В середине второго тайма хозяева удвоили преимущество после точного удара Виллиана. Счёт до крупного в концовке довёл Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Рубен Лофтус-Чик.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» — «Челси» состоится 14 марта в Киеве.