Спаллетти: врач разрешил Икарди тренироваться, но Мауро сказал, что ещё не готов

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о состоянии нападающего Мауро Икарди, пропустившего несколько последних матчей из-за проблем с коленом.



«Правда заключается в том, что мы спросили Мауро, готов ли он вернуться к тренировкам. Врач сказал, что, на его взгляд, период, необходимый для полного восстановления Икарди, прошёл. Но Мауро ответил: «Нет, я по-прежнему чувствую боль и скажу, когда буду готов вернуться на поле». Я принял сказанное и уехал домой. Остальное вам расскажет Маротта», — цитирует Спаллетти Football Italia.



Напомним, Икарди не выходил на поле с момента лишения капитанской повязки 13 февраля. Более того, с того момента он не занимается вместе с партнёрами по «Интеру». Колено беспокоит Икарди уже несколько месяцев. Ранее форвард играл на обезболивающих уколах, но после того, как «Интер» лишил его капитанской повязки, он принял решение полностью вылечить травму.

Икарди сообщил Спаллетти о невозможности тренироваться из-за болей в колене