Панченко: мне сказали, поле на «ВТБ Арене» проваливается, если на него надавить

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о состоянии газона на новом стадионе команды «ВТБ Арена», открытие которого было перенесено на неопределённый срок.



«Вживую поле «ВТБ Арены» не видел, но мне показывали фотографии. Cказали, что, когда на него надавливаешь, оно проваливается. Там специальный прибор у комиссии, который должен втыкаться в поле, а он просто проваливается, и всё. Довод про то, что при таком поле легко получить травму, – правда. Когда поле мягкое, нагрузка на мышцы идёт колоссальная», — сказал Панченко в ролике на канале DerbyTV в YouTube.



Первым матчем на «ВТБ Арене» должно было стать дерби со «Спартаком» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги, однако из-за состояния газона на стадионе игра была перенесена и в итоге состоится на «Арене Химки» 10 марта.

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