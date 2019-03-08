Манджукич согласовал с «Ювентусом» контракт до 2021 года

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич согласовал новый контракт с туринской командой. Как сообщает Tuttosport, новое соглашение хорватского футболиста с клубом будет рассчитано до 2021 года. По контракту форвард будет зарабатывать € 4,5 млн плюс различные бонусы за достижения.

Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате Италии, стал автором восьми забитых матчей, а также отдал 5 результативных передач.

Нынешний контракт 32-летнего футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2020 года. В составе туринского клуба хорватский форвард по три раза становился чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.