«Зенит» установил новый клубный рекорд посещаемости в еврокубках

Вчера, 7 марта, на домашнем матче «Зенита» и «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Газпром Арена» побывало 51 826 зрителей. Как сообщает «История „Зенита“», петербуржцам удалось превзойти достижение, установленное в 1985 году, когда во время игры Кубка чемпионов с «Волеренгой» стадион имени Кирова собрал 51 тыс. зрителей.



Матч с «Вильярреалом» стал для сине-бело-голубых третьим по посещаемости в текущем сезоне. Первое место удерживает встреча со «Спартаком» (61 467), второе — с «Краснодаром» (52 576).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба. Ответную игру «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.