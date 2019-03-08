Источник: «Реал» предложит около € 345 млн за Неймара

Мадридский «Реал» намеревается приобрести форварда «ПСЖ» Неймара. Испанский клуб заплатит за бразильского нападающего около € 345 млн, утверждает The Sun. По данным испанского издания Sport, руководители «Реала» уже контактировали с представителями Неймара.

По данным источника, зарплата Неймара в «Реале» составит порядка € 44 млн евро в год. В этом случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

«Реал» связывают хорошие отношения с «ПСЖ». Ранее, по слухам, «Барселона» выражала заинтересованность в возвращении бразильца, но из-за плохих взаимоотношений с руководителями парижского клуба так и не сумела ни о чём договориться.

Сам Неймар неоднократно говорил, что не планирует уходить из «ПСЖ». Тем не менее СМИ регулярно сообщали о том, что бразилец контактирует с другими клубами.