Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол». 9 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Реал» предложит около € 345 млн за Неймара

Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images
Источник: «Реал» предложит около € 345 млн за Неймара
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» намеревается приобрести форварда «ПСЖ» Неймара. Испанский клуб заплатит за бразильского нападающего около € 345 млн, утверждает The Sun. По данным испанского издания Sport, руководители «Реала» уже контактировали с представителями Неймара.

По данным источника, зарплата Неймара в «Реале» составит порядка € 44 млн евро в год. В этом случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

«Реал» связывают хорошие отношения с «ПСЖ». Ранее, по слухам, «Барселона» выражала заинтересованность в возвращении бразильца, но из-за плохих взаимоотношений с руководителями парижского клуба так и не сумела ни о чём договориться.

Сам Неймар неоднократно говорил, что не планирует уходить из «ПСЖ». Тем не менее СМИ регулярно сообщали о том, что бразилец контактирует с другими клубами.

Неймар отправился в Катар на обследование
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент