Семак: самое важное в любой жизненной ситуации — оставаться человеком

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:3) поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Футбол — это страсть, счастье побед и горечь поражений. Эмоции, заставляющие нас радоваться и огорчаться, оставаясь верными любимой команде. Самое важное в любой жизненной ситуации — оставаться человеком, чего я вам и себе желаю.

Отдельное спасибо болельщикам с Виража и тем, у кого «одна пара ботинок»… Тем, кто всегда верит и поддерживает свою команду!» — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».

Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел турецкий «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга».