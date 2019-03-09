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«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата Испании

«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания

В матче 27-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал каталонский «Эспаньол». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Эспаньола» Факундо Феррейра, отличившийся на 9-й минуте после передачи полузащитника У Лэя. В конце встречи счёт сравнял хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия, голевой пас отдал полузащитник Ибай Гомес.

Беспроигрышная серия каталонской команды в чемпионате Испании достигла шести матчей. Ранее подопечные Хоана Руби одержали две победы и три раза сыграли вничью. Клуб из Бильбао набрал первое очко в последних двух встречах.

«Атлетик» (34) занимает 11-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Эспаньол» (34) — 12-е.

Испания - Примера. 27-й тур
08 марта 2019, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
1 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 – Феррейра – 9, 1:1 – Гарсия – 80
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