«Уфа» пожелала удачи Фримпонгу, который завершил карьеру в 27 лет

«Уфа» пожелала всего наилучшего бывшему игроку команды Эммануэлю Фримпонгу, который объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет.

Фримпонг в детстве находился в системе «Арсенала», но за основную команду сыграл только шесть матчей. Также хавбек выступал за юношеские сборные Англии, однако на взрослом уровне выбрал сборную Ганы.

В 2014 году «Арсенал» продал своего воспитанника в «Барнсли». Фримпонг играл также на правах аренды за «Вулверхэмптон Уондерерс», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм».

Далее Фримпонг выступал в России, где защищал цвета «Уфы», а также тульского «Арсенала». После этого он выступал в Швеции и на Кипре, но из-за постоянных проблем с коленом принял решение досрочно завершить карьеру.