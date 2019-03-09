«Алавес» — «Эйбар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 9 марта, в Витории на стадионе «Мендисоросса» состоится матч 27-го тура испанской Примеры «Алавес» — «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Его ассистентами назначены Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный судья — Серхио Усон Росель.

В матче первого круга победу одержал «Эйбар». Тогда баски победили со счётом 2:1.

«Алавес», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. При этом футболисты из Витории отстают от «Хетафе», находящегося на четвёртой строчке, всего на два очка. Команда, которая займёт четвёртое место, сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. «Эйбар» (34) — на 10-м месте.

Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Эйбар» на «Чемпионате»