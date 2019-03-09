Ван Перси: в «Фейеноорде» сообщили, что готовы провести прощальный матч

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси всё ещё планирует завершилась профессиональную карьеру по окончании текущего сезона. 35-летний игрок отметил, что клуб предложил ему провести прощальный матч.



«Я не изменил решения. Не сомневаюсь в нём. Мне всё было понятно изначально. Конечно, непросто решить, когда стоит уйти. У нас в команде много молодых и талантливых ребят, которые должны получить шанс. У них всё ещё впереди.



Уже есть вариант с проведением прощального матча. В клубе мне сообщили, что готовы провести игру, когда захочу. Думаю, это щедрый жест со стороны „Фейеноорда“. Сам бы я ни за что не стал о таком просить, не хочу давить на клуб. Но мне решили сделать приятное», — приводит слова ван Перси AD.

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