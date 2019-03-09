Бердыев: фолил ли Фернандес? Это разговоры для бедных, ЦСКА заслужил победу

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился мыслями о поражении команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3), а также высказался об эпизоде с первым голом «армейцев», в котором защитник Марио Фернандес столкнулся с соперником, отдавая передачу на партнёра.



«Думаю, это заслуженная победа ЦСКА. Они рационально использовали свои моменты и наши ошибки, когда забивали голы. Было ли нарушение со стороны Марио Фернандеса в эпизоде с первым голом? Это разговоры для бедных. ЦСКА просто хорошо играл сегодня.



Судейство? Мы знаем этого судью. Он позволяет бороться, работает в европейском стиле. Претензий к нему нет», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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