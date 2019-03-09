Кейн забил 200-й гол в карьере

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметился голом в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который проходит в эти минуты на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.



Как сообщает Opta в «Твиттере», для 25-летнего футболиста этот мяч стал уже 200-м в карьере. В это число входят голы как за клуб, так и за сборную Англии, в которую он вызывается с 2015 года.



Гол в ворота «Саутгемптона» стал для Кейна 17-м в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Английский форвард принял участие в 25 матчах первенства, в которых также отметился 4 результативными передачами. «Тоттенхэм» после 29 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко и уступая «Манчестер Сити» (71) и «Ливерпулю» (70).

Игроки «Тоттенхэма» опасаются, что Кейн может покинуть клуб