Гончаренко: Дивеев в дебютном матче играл смело, он сегодня молодец

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» оценил дебют защитника Игоря Дивеева.

«Важно, что Дивеев в дебютном матче играл смело и много тактических вещей правильно делал. Если против «Рубина» даже один человек выпадает из отбора, сразу возникают большие проблемы. Так что он сегодня молодец», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Дивеев перешёл в московский клуб на правах аренды из «Уфы» в феврале. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает опцию выкупа.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 20-м туре «армейцы» на выезде сыграют с «Уралом». Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» 16 марта и начнётся в 14:00 мск.