Гончаренко: тот ЦСКА, что был в Грозном, никому не нравится

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» объяснил, почему после выездного поражения от тульского «Арсенала» (0:2) сказал, что ему не нужна такая команда.

«Повторю ли сегодня то же самое с точностью до наоборот? Нет, именно про игру и было сказано, что с такой игрой тяжело на что-то претендовать. Нам важно было на это правильно отреагировать. Думаю, не только мне, но и руководителям, болельщикам — всем сегодняшняя команда нравится. А та, что была в Грозном, никому не нравится», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 20-м туре «армейцы» на выезде сыграют с «Уралом». Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» 16 марта в 14:00 мск.