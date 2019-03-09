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«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением хавбека «Спартака» Фернандо

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением хавбека «Спартака» Фернандо
Футбол / РПЛ

Руководство «ПСЖ» интересуется полузащитником московского «Спартака» Лукасом Фернандо, сообщает Le10sport.com.

Несмотря на покупку минувшей зимой хавбека Леандро Паредеса, парижский клуб намерен ещё больше усилить линию полузащиты.

За последний год состав действующих чемпионов Франции покинули Тьяго Мотта, Гжегож Крыховяк, Джовани Ло Чельсо и Лассана Диарра, а предстоящим летом из клуба, скорее всего, уйдёт Адриен Рабьо.

По информации издания, боссы «Спартака» оценивают Фернандо в € 20 млн и будут не против трансфера, если им поступит хорошее предложение. Эта сумма должна устроить «ПСЖ», который не может совершать больших покупок из-за правил финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Лукас забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах.

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