«Лион» упустил победу в матче со «Страсбургом», имея преимущество в два мяча

В 28-м туре французской Лиги 1 «Страсбург» на своём поле встречался с «Лионом». Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счётом 2:2.



В самом начале встречи гостям удалось отметиться быстрым голом — уже на 3-й минуте забил нападающий Мусса Дембеле. В начале второго тайма, на 51-й минуте, он оформил дубль, реализовав пенальти. На 69-й минуте «Страсбургу» удалось сократить отставание усилиями форварда Людовика Ажорка, а уже спустя минуту игрок записал на свой счёт второй гол. До конца матча ни одной из команд не удалось вырвать победу.



«Лион», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции и уступает лишь «Пари Сен-Жермен» (71) и «Лиллю» (54). «Страсбург» (38) располагается на девятой строчке.