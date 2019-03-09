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«Лион» упустил победу в матче со «Страсбургом», имея преимущество в два мяча

«Лион» упустил победу в матче со «Страсбургом», имея преимущество в два мяча
Футбол / Франция

В 28-м туре французской Лиги 1 «Страсбург» на своём поле встречался с «Лионом». Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счётом 2:2.

В самом начале встречи гостям удалось отметиться быстрым голом — уже на 3-й минуте забил нападающий Мусса Дембеле. В начале второго тайма, на 51-й минуте, он оформил дубль, реализовав пенальти. На 69-й минуте «Страсбургу» удалось сократить отставание усилиями форварда Людовика Ажорка, а уже спустя минуту игрок записал на свой счёт второй гол. До конца матча ни одной из команд не удалось вырвать победу.

«Лион», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции и уступает лишь «Пари Сен-Жермен» (71) и «Лиллю» (54). «Страсбург» (38) располагается на девятой строчке.

Франция - Лига 1. 28-й тур
09 марта 2019, суббота. 19:00 МСК
Страсбург
Страсбург
2 : 2
Лион
Лион
0:1 – Дембеле – 3, 0:2 – Дембеле – 51 (пен), 1:2 – Ажорк – 69, 2:2 – Ажорк – 70
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