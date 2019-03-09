Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо» в Лиге 1

«Монако» в своём официальном «твиттере» опубликовал состав на матч 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо».



В основе монегасков на предстоящую встречу получил российский полузащитник Александр Головин.



Состав «Монако»: Даниэль Субашич, Фоде Балло-Туре, Джибриль Сидибе, Жемерсон, Бенуа Бадьяшиль, Маркуш Лопеш, Адриен Силва, Александр Головин, Сеск Фабрегас, Радамель Фалькао, Желсон Мартинш.



Матч «Монако» — «Бордо» пройдёт на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Сильвен Пальеc.