Ковач: сейчас «Бавария» там, где хочет быть, — на 1-м месте в таблице Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу со счётом 6:0 в домашнем матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом». Такой результат позволил мюнхенцам возглавить турнирную таблицу чемпионата.

«У моей команды сегодня был очень хороший день. Мы заслуживали победу с такой разницей в счёте. Сейчас мы там, где хотим быть, — на первом месте в турнирной таблице. Хотим здесь остаться», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии» на странице клуба в «Твиттере».

У «Баварии» и дортмундской «Боруссии» одинаковое количество набранных очков — 57, однако у действующих чемпионов Германии лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 35 против 33.

В 26-м туре Бундеслиги мюнхенская команда примет «Майнц». Встреча состоится 17 марта в 20:00 мск.