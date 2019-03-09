На матче «Монако» — «Бордо» мячи в честь 8 Марта подают девочки

«Монако» на матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» проводит акцию в честь Международного женского дня, который праздновался накануне, 8 марта.



В рамках акции мячи, уходящие за пределы поля, подают девочки, а не мальчики. Кроме того, для женщин билеты на матч стоили всего € 1.



Матч «Монако» — «Бордо» проходит в эти минуты на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. В составе монегасков на поле в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ему помогают ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Сильвен Пальеc.



После 27 туров «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 26 очков. «Бордо» (32) — на 13-м месте.