В Италии пьяный преступник попытался уйти от полиции, представившись А. Шевченко

В итальянском городе Боскореале полиция задержала 40-летнего поляка, который обвиняется в серии краж солнечных батарей. Его поместили под домашний арест, но неделю назад он исчез, сообщает Il Mattino.

Позже его нашли в другом городе, где он прятался в разрушенном доме. Во время задержания преступник был сильно пьян. Он попытался уйти от полиции, представляясь бывшим форвардом «Милана» Андреем Шевченко, который сейчас возглавляет сборную Украины.

Полиция задержала поляка и отправила его в тюрьму за уклонение от домашнего ареста и предоставление ложной информации.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009-й. Украинец занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, забив 175 голов.