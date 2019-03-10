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Кафанов: «Ростов» обретает игру, но в матче с «Арсеналом» не хватило удачи

Кафанов: «Ростов» обретает игру, но в матче с «Арсеналом» не хватило удачи
Футбол / РПЛ

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Наверное, действительно обретаем игру, но для победы всё равно этого не хватило. Может быть, не хватило удачи или завершающего удара. Пару хороших моментов создали. Все ли тренерские установки выполнила команда? Раз не победили, значит, не всё получилось. Ерёменко пока ещё не совсем чувствует игру, но с каждым матчем прибавляет», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов», набрав 26 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Арсенал» (24) — восьмое.

В 20-м туре РПЛ команда из Ростова-на-Дону на выезде сыграет с казанским «Рубином», а тульский клуб дома примет красноярский «Енисей». Оба матча состоятся 16 марта.

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